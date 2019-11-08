Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 30 га береговой линии у Яузы вдоль Заповедной улицы благоустроили в Москве

В частности, по просьбе местных жителей была приведена в порядок эстрадная площадка "Певческое поле"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы завершили благоустройство более 30 га береговой линии в месте слияния Яузы и Чермянки вдоль улицы Заповедная на северо-востоке столицы. Об этом написал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Постепенно, шаг за шагом мы ведем благоустройство прибрежных территорий. В этом году реализовали крупный проект - благоустройство береговой линии в месте слияния Яузы и Чермянки вдоль улицы Заповедная общей площадью 34,5 га. Когда-то здесь было создано немало объектов для отдыха и развлечений, но с течением времени им потребовался ремонт", - написал он.

Градоначальник отметил, что по просьбе местных жителей была приведена в порядок эстрадная площадка "Певческое поле". На месте недостроенного и заброшенного горнолыжного комплекса обустроена пешеходная галерея с навесом и скамейками, которая входит в прогулочный маршрут по экотропе. На четырех холмах на маршруте сделаны смотровые площадки.

Кроме того, благоустроен пруд, берега водоема укреплены бревнами из лиственницы, созданы две террасы для отдыха у воды. Появились новые детские площадки, двухкилометровый веломаршрут, тренажерная площадка. "Судя по первым отзывам, местным жителям понравилось. Поэтому в планах - благоустройство всех остальных прибрежных территорий Яузы и Чермянки от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова протяженностью более 30 км", - добавил Собянин.

Благоустройство территории вдоль улицы Заповедная на северо-востоке Москвы у реки Яузы началось в апреле.

Реклама на ТАСС
В Москве мошенник похитил у мужчины более 6,3 млн рублей при обмене валюты
Задержанный помог обменять потерпевшему деньги, но вместо настоящей валюты передал ему неплатежные курюры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС