Более 30 га береговой линии у Яузы вдоль Заповедной улицы благоустроили в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы завершили благоустройство более 30 га береговой линии в месте слияния Яузы и Чермянки вдоль улицы Заповедная на северо-востоке столицы. Об этом написал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Постепенно, шаг за шагом мы ведем благоустройство прибрежных территорий. В этом году реализовали крупный проект - благоустройство береговой линии в месте слияния Яузы и Чермянки вдоль улицы Заповедная общей площадью 34,5 га. Когда-то здесь было создано немало объектов для отдыха и развлечений, но с течением времени им потребовался ремонт", - написал он.

Градоначальник отметил, что по просьбе местных жителей была приведена в порядок эстрадная площадка "Певческое поле". На месте недостроенного и заброшенного горнолыжного комплекса обустроена пешеходная галерея с навесом и скамейками, которая входит в прогулочный маршрут по экотропе. На четырех холмах на маршруте сделаны смотровые площадки.

Кроме того, благоустроен пруд, берега водоема укреплены бревнами из лиственницы, созданы две террасы для отдыха у воды. Появились новые детские площадки, двухкилометровый веломаршрут, тренажерная площадка. "Судя по первым отзывам, местным жителям понравилось. Поэтому в планах - благоустройство всех остальных прибрежных территорий Яузы и Чермянки от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова протяженностью более 30 км", - добавил Собянин.

Благоустройство территории вдоль улицы Заповедная на северо-востоке Москвы у реки Яузы началось в апреле.