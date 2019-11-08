Аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора Туполева

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Имя советского и российского авиаконструктора, генерального конструктора авиационной промышленности СССР Андрея Туполева официально присвоили в пятницу международному аэропорту Внуково. Церемонию приурочили к 131-летию со дня его рождения.

История аэропорта Внуково неразрывно связана с именем авиаконструктора. Именно отсюда совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300, а первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внуково.

"Вся судьба этого человека - это подвиг <...>. Под его руководством конструкторское бюро создало порядка 100 самолетов, 70 из них было запущено в серийное производство. Всем известный подвиг Чкалова был осуществлен на самолете АНТ-25, также сконструированном Андреем Николаевичем. Для нас это особенный день, мы считаем это великой честью и постараемся с честью носить имя легендарного конструктора", - отметил первый заместитель генерального директора аэропорта Внуково Дмитрий Ерзакович.

На самолетах "Ту" установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода "Челюскин", беспосадочные перелеты в США через Северный полюс.

В пятницу состоялось также открытие бюста легендарному авиаконструктору. На мероприятии присутствовал внук Туполева, советник генерального директора ПАО "Туполев" Андрей Туполев. "Деду было бы очень приятно, что аэропорт назван в его честь, он всегда уделял большое внимание гражданским перевозкам, я до сих пор помню, как дед, а потом и отец, жили этой работой, у них не было ни суббот, ни воскресений, ни свободных вечеров", - сказал внук авиаконструктора. По его словам, являясь талантливым ученым и конструктором, руководителем многотысячного коллектива инженеров, технологов, летчиков-испытателей, техников и рабочих "Андрей Николаевич всегда оставался очень простым и дружелюбным человеком, любил свою семью, природу, компанию и друзей".

Имя авиаконструктора присвоено аэропорту указом президента РФ после подведения итогов Всероссийского конкурса "Великие имена России". Ранее правительство Москвы также присвоило крупнейшему разработчику в сфере самолетостроения - компании "Туполев" - статус промышленного комплекса. Предприятие получает поддержку и льготы от города.