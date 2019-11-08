Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора Туполева

Также в аэропорту состоялось открытие бюста известному ученому и разработчику

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Имя советского и российского авиаконструктора, генерального конструктора авиационной промышленности СССР Андрея Туполева официально присвоили в пятницу международному аэропорту Внуково. Церемонию приурочили к 131-летию со дня его рождения.

История аэропорта Внуково неразрывно связана с именем авиаконструктора. Именно отсюда совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300, а первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внуково.

"Вся судьба этого человека - это подвиг <...>. Под его руководством конструкторское бюро создало порядка 100 самолетов, 70 из них было запущено в серийное производство. Всем известный подвиг Чкалова был осуществлен на самолете АНТ-25, также сконструированном Андреем Николаевичем. Для нас это особенный день, мы считаем это великой честью и постараемся с честью носить имя легендарного конструктора", - отметил первый заместитель генерального директора аэропорта Внуково Дмитрий Ерзакович.

На самолетах "Ту" установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода "Челюскин", беспосадочные перелеты в США через Северный полюс.

В пятницу состоялось также открытие бюста легендарному авиаконструктору. На мероприятии присутствовал внук Туполева, советник генерального директора ПАО "Туполев" Андрей Туполев. "Деду было бы очень приятно, что аэропорт назван в его честь, он всегда уделял большое внимание гражданским перевозкам, я до сих пор помню, как дед, а потом и отец, жили этой работой, у них не было ни суббот, ни воскресений, ни свободных вечеров", - сказал внук авиаконструктора. По его словам, являясь талантливым ученым и конструктором, руководителем многотысячного коллектива инженеров, технологов, летчиков-испытателей, техников и рабочих "Андрей Николаевич всегда оставался очень простым и дружелюбным человеком, любил свою семью, природу, компанию и друзей".

Имя авиаконструктора присвоено аэропорту указом президента РФ после подведения итогов Всероссийского конкурса "Великие имена России". Ранее правительство Москвы также присвоило крупнейшему разработчику в сфере самолетостроения - компании "Туполев" - статус промышленного комплекса. Предприятие получает поддержку и льготы от города.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве мужчина купил iPhone 11, расплатившись деньгами "банка приколов"
В настоящий момент по данному факту проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС