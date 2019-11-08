Мастерские семейного творчества появятся в спальных районах Москвы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Рабочую группу для разработки программы по созданию в спальных районах Москвы городских мастерских семейного творчества организуют в столичном парламенте. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

"Принято решение создать рабочую группу, в которую войдут члены комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, представители столичного цеха деятелей культуры и департамента культуры Москвы. Она займется разработкой программы, согласно которой в спальных районах Москвы должны появиться городские мастерские семейного творчества", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что обсуждается создание как бесплатных творческих мастерских, так и предоставление площадок для платных семейных досуговых центров. При этом срок реализации программы пока неизвестен.

В свою очередь руководитель центра художественного и эстетического воспитания "Горизонт" Мария Абдалова считает, что в таких центрах вместе с занятиями для детей должны работать кружки, студии, секции и мастерские для взрослых. Среди востребованных направлений она назвала театр, арт-дизайн, изобразительное искусство, балет, современные танцы, интерьерная живопись, логопед, шахматы, моделирование, компьютерная грамотность, гончарное дело и керамика, ораторское искусство, народные промыслы, йога и другое. По ее словам, проект должен предусматривать мастер-классы с привлечением известных людей, а также проведение выставок, экскурсий и ярмарок.