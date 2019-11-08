Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мастерские семейного творчества появятся в спальных районах Москвы

Обсуждается создание как бесплатных творческих мастерских, так и предоставление площадок для платных семейных досуговых центров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Рабочую группу для разработки программы по созданию в спальных районах Москвы городских мастерских семейного творчества организуют в столичном парламенте. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

"Принято решение создать рабочую группу, в которую войдут члены комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, представители столичного цеха деятелей культуры и департамента культуры Москвы. Она займется разработкой программы, согласно которой в спальных районах Москвы должны появиться городские мастерские семейного творчества", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что обсуждается создание как бесплатных творческих мастерских, так и предоставление площадок для платных семейных досуговых центров. При этом срок реализации программы пока неизвестен.

В свою очередь руководитель центра художественного и эстетического воспитания "Горизонт" Мария Абдалова считает, что в таких центрах вместе с занятиями для детей должны работать кружки, студии, секции и мастерские для взрослых. Среди востребованных направлений она назвала театр, арт-дизайн, изобразительное искусство, балет, современные танцы, интерьерная живопись, логопед, шахматы, моделирование, компьютерная грамотность, гончарное дело и керамика, ораторское искусство, народные промыслы, йога и другое. По ее словам, проект должен предусматривать мастер-классы с привлечением известных людей, а также проведение выставок, экскурсий и ярмарок.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве задержан мужчина, который за деньги обещал содействие в трудоустройстве в полицию
Подозреваемый имеет судимость за аналогичное преступление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС