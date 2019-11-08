Инспекторы проверяют воду в реке Раменке после обнаружения в ней пены

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке, протекающей на юго-западе Москвы, после образования в ней пены. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"7 ноября инспекторами департамента природопользования было зафиксировано пенообразование на реке Раменке, отобраны пробы воды. Проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также на месте работали сотрудники ГУП "Мосводосток". Кроме того, было установлено боновое заграждение.