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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев сократилась до 12,62 млрд рублей

Выручка компании сократилась до 133,38 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Мосэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь 2019 год сократилась на 10,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 12,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка "Мосэнерго" сократилась на 1,9%, до 133,38 млрд рублей.

"Это произошло в результате снижения выручки от реализации мощности на 27,7% в связи с окончанием срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении трех объектов ДПМ, а также в результате сокращения выручки от реализации тепловой энергии на 2,8% по причине снижения отпуска из-за более теплой погоды в отчетном периоде, что отчасти было компенсировано увеличением объемов выработки электрической энергии на 7,3%", - прокомментировали в компании.

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Россия
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