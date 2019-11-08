Режиссер Антон Адасинский представит кино-мюзикл "Золото" в МХАТ им. Горького

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ кино-мюзикла "Золото" состоится в субботу на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького. Спектакль поставил режиссер, основатель театра DEREVO Антон Адасинский совместно с актерами МХАТ, Музыкальным театром детей Марины Ланда и Сергея Васильева и арт-рок группой Positive Band,

"Это мой первый опыт работы с подрастающим поколением, здесь конкретный текст, конкретное послание. Это про тех ребят, которые пока растут, у них впереди пострашнее жизнь. Если они не будут к этому готовы, их сомнут, потому что информационное, событийное поле стало таким огромным и сильным, что даже я не выдерживаю, взрослые валятся, а им расти", - рассказал Адасинский журналистам.

По его словам, под золотом подразумевается музыка, золото - это ноты, который обнаруживает герой спектакля. "Смысл спектакля я решил сделать топорный: "Не расставайся со своей мечтой, не предавай ее", - поделился режиссер.

Адасинский выступил автором сценария мюзикла, это был его первый опыт в таком амплуа. Специально для спектакля было написано 15 композиций. Всего постановка заняла один месяц.

По словам режиссера, спектакль рассчитан на самую широкую аудиторию. "Я бы хотел, чтобы в зале находились зрители в возрасте от 15 до 25 лет, такой возраст "я все еще ищу себя", которые при слове "театр" валятся в обморок, их нужно тащить сюда", - отметил он.