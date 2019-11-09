Порывистый ветер и небольшой дождь ожидаются в субботу в Московском регионе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются 9 ноября в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура не поднимется выше 6 градусов, в Подмосковье ожидается до 7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье в столице похолодает до 3 градусов, по области - до 1 градуса выше нуля, возможен небольшой дождь.

В субботу в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра. Согласно данным Гидрометцентра, 9 ноября ожидается южный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.