Почти все предприниматели в Москве используют имущественные онлайн-сервисы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число столичных предпринимателей, которые обращаются за госуслугами и сервисами в сфере земли и имущества онлайн, в 2019 году выросло до 98%. Об этом в субботу сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Столичные предприниматели все чаще получают госуслуги и пользуются сервисами в сфере земли и имущества при помощи портала mos.ru. С начала 2019 года городом получено более 260 тысяч обращений от бизнеса, при этом практически все заявки (98%) были поданы в электронной форме через портал mos.ru", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Чиновник добавил, что одновременно растет популярность самих имущественных сервисов и госуслуг среди представителей бизнеса.

"За три квартала 2019 года за госуслугами и сервисами обратилось на 15 тысяч предпринимателей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совершенствование электронного взаимодействия между ведомствами и компаниями позволит и дальше улучшать деловой климат в Москве, что положительно повлияет на позиции России в рейтинге Doing Business", - подчеркнул Ефимов.

Как отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, самой популярной имущественной госуслугой среди московских предпринимателей оказалась "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации". Ею воспользовались 2,7 тысяч представителей бизнеса.

"А самым востребованным сервисом стал электронный сервис сверки финансово-лицевых счетов, к нему за 9 месяцев было произведено более 238 тысяч обращений", - сообщил Гаман.

В сообщении уточняется, что московские предприниматели могут обращаться в Департамент городского имущества за получением 21 государственной услуги и 5 электронных сервисов в земельно-имущественной сфере. На сегодняшний день почти все эти услуги переведены в электронный вид.