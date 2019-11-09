Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Рижском направлении МЖД в сторону Москвы произошел сбой

Поезда следуют по маршруту с увеличенным интервалом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам задерживаются в сторону столицы. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время на Рижском направлении Московской железной дороги из-за незапланированной остановки одной из электричек несколько пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону Москвы, следуют по маршруту с увеличенным интервалом. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных электричек", - сказал собеседник агентства.

Возможны задержки электричек, следующих транзитом с Рижского на Курское направление.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Почти все предприниматели в Москве используют имущественные онлайн-сервисы
Самым популярным из них стал электронный сервис сверки финансово-лицевых счетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС