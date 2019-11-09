На Рижском направлении МЖД в сторону Москвы произошел сбой

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам задерживаются в сторону столицы. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время на Рижском направлении Московской железной дороги из-за незапланированной остановки одной из электричек несколько пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону Москвы, следуют по маршруту с увеличенным интервалом. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных электричек", - сказал собеседник агентства.

Возможны задержки электричек, следующих транзитом с Рижского на Курское направление.