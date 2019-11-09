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Фестиваль моды "Стильный возраст" для старшего поколения открылся в Гостином Дворе

Гости мероприятия могут получить на нем персональные консультации стилистов и визажистов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Стильный возраст", который научит москвичей старшего поколения быть модными и создавать собственный уникальный стиль, открылся в субботу в московском Музее моды в Гостином Дворе. Мероприятие проводится в рамках программы "Московское долголетие", на подиуме гости увидели показы с участием моделей в возрасте 55+, известных актеров и телеведущих. В дефиле приняли участие актриса и телеведущая Татьяна Веденеева, актриса и певица, артистка московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная, народная артистка РСФСР, телеведущая Анна Шатилова, диктор и телеведущая Лариса Вербицкая.

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"Музей доброжелателен к моделям всех возрастов. По нашим социологическим наблюдениям, мы отмечаем, как меняется образ людей даже тех, кто не занимается серьезно модой, а просто ведет здоровый образ жизни, изучает иностранный язык и так далее. Участники нашего модного показа становятся ухоженными и стильными. Мы помогаем преображаться, а значит и внутренне чувствовать себя по-другому", - рассказал журналистам заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

На площадке фестиваля 9 и 10 ноября пройдет модное "Иммерсивное шоу", главными героями которого станут гости мероприятия, и каждый сможет почувствовать себя настоящей моделью. Для любителей поделок пройдут мастер-классы по шитью, изготовлению аксессуаров, головных уборов и стильных украшений. Вход на фестиваль осуществляется по пригласительным билетам, которые участники проекта "Московское долголетие" могут бесплатно получить в территориальных центрах социального обслуживания.

"Я вижу, что у женщин старшего возраста есть потенциал, они хотят меняться. Красота - это та область знаний, которая всегда притягивает и волнует. Я считаю, что стремиться к совершенству надо постоянно", - сказала журналистам директор московского Музея моды, телеведущая Оксана Федорова.

Анна Шатилова рассказала ТАСС, что женщины и мужчины элегантного возраста не должны отставать от моды, все ее элементы каким-то образом надо вкраплять в свой стиль. "Очень важно быть занятым, знать что у тебя есть дело. И к этому готовиться, не только морально, но и внешне выглядеть современно", - добавила она.

Программа фестиваля

В программу фестиваля "Стильный возраст" вошли лекции от звездных экспертов модной индустрии и мастер-классы на тематических площадках: "Красивая походка", "Бижутерный базар", "Персональный стилист", "Модный макияж", "Модная фотография" и другие. Все участники могут получить персональные консультации стилистов и визажистов.

Фестиваль "Стильный возраст" проходит 9 и 10 ноября в московском Гостином Дворе. Проект "Московское долголетие" предназначен для активных москвичей старшего поколения. В осенне-зимнем сезоне участников проекта ждут новые направления: спортивные игры, лыжи и коньки, интеллектуальные клубы в вузах и театральные студии.

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