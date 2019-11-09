Отца гонщицы Мары Багдасарян лишили российского гражданства

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Защита Эльмара Багдасаряна, отца скандально известной стритрейтерши Мары Багдасарян, будет обжаловать решение ГУ МВД по Москве о лишении его российского гражданства. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Давид Кемулария.

"Эльмар Багдасарян получил сегодня из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки. Там сказано, что он приобрел гражданство Российской Федерации незаконно, а потому его лишат российского паспорта. Мы считаем это решение необоснованным, обжалуем его в судебном порядке, а также обратимся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в эту ситуацию", - сказал адвокат.

По словам Кемуларии, в документе ГУ МВД сказано, что Эльмар Багдасарян имеет право получить разрешение на временное проживание до решения вопроса о гражданства.

Мара Багдасарян ранее была многократно оштрафована за нарушения ПДД и бессрочно лишена водительских прав за участие в уличных гонках.