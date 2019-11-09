Эксперты назвали самые востребованные в Москве профессии через пять лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Самыми востребованными профессиями в столице через пять лет будут IT-специалисты и инженеры. Такой вывод приводится в презентации Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии", которая представлена в субботу на 50-м форуме-выставке "Образование и карьера" в Москве.

Помимо них в тройку лидеров вошли специалисты в сфере маркетинга и продаж. Следом идут педагоги и врачи, а замыкают список - рабочие специальности.

Как пояснил руководитель отдела профориентационного консультирования Центра Кирилл Кузнецов, за основу анализа были взяты данные, предоставленные рекрутинговой компаний Headhunter, порталом об актуальных в будущем профессиях "Атлас новых профессий", а также информация из нескольких других открытых источников.

При этом он отметил, что подобного рода прогнозы являются примерными, поскольку происходящие в мире изменения, которые влияют в том числе на рынок труда, являются, как правило, трудно предсказуемыми. "Первое, что мы должны сказать школьникам, - мы можем что-то попытаться спрогнозировать, но мир настолько изменчив, что не получится выбрать какую-то одну профессию и работать на одном производстве, оно будет меняться. И с этим ничего не поделать", - отметил эксперт.