Облачная погода с небольшими осадками ожидается в воскресенье в Московском регионе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим дождем и до 12 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура в столице составит плюс 10-12 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в столице ожидается плюс 6-8 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла. Ночью в столичном регионе осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.