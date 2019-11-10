Аномальное тепло ждет москвичей на предстоящей неделе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Москвичей ожидает очень теплое начало недели, когда температура составит 9-11 градусов. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что на предстоящей неделе климатическая норма будет превышена на 5-6 градусов.

"Неделя будет неоднородной по погоде. В начале недели она будет очень теплой, а во второй половине - просто теплой. Завтра [в понедельник] очень теплая ночь, минимальные значения в Москве будут 6-8 градусов. Днем будет 9-11 градусов. Затем со вторника температура начнет постепенно падать: в первой половине вторника - 5-7 градусов ожидается. Но это все равно уверенно теплая погода", - сказал он.

Днем в среду прогнозируется 4-6 градуса тепла и примерно такой температурный фон сохранится до субботы, отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, неделя прогнозируется без существенных осадков. Самым дождливым днем станет понедельник. Но даже в этот день выпадет немного осадков - 3-4 мм, а с четверга в столицу придет солнце.