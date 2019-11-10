В Москве осудили на пожизненный срок виновного в смерти трех человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину за поджог квартиры, в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Приговором Московского городского суда 32-летнему Виктору Бондаренко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщила Иванова.

6 февраля 2018 года произошел пожар в квартире дома на Новокосинской улице, где жила семья из семи человек. В результате пожара трое детей и их отчим получили ожоги. Мама и бабушка умерли на месте происшествия, а дедушка - позднее в больнице.

Следствие и суд установили, что бывший муж погибшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить семью из-за ревности. Дождавшись, когда все уснут, он взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег стены и занавески двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. В ходе расследования мужчина полностью признал вину.