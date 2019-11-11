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В Москве в понедельник прогнозируют дождливую погоду и до плюс 11 градусов

Ожидается южный ветер до 10-15 м/с

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дождливая погода с температурой до 11 градусов тепла ожидает москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

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