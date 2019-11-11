Лекция о профилактике и методах лечения сахарного диабета пройдет в "Зарядье" 14 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Встреча, посвященная диагностике, лечению и профилактике сахарного диабета, пройдет в столичном парке "Зарядье" 14 ноября. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 14 ноября состоится встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Она пройдет в рамках программы "Здоровая Москва". Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова проведет встречу "Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика", - говорится в сообщении.

В своей лекции она расскажет о видах диабета, его симптомах, а также об осложнениях и профилактике заболевания. Кроме того, слушатели узнают о современных методах лечения диабета, который является одним из самых распространенных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году сахарным диабетом болели 642 млн человек.

Для участия в мероприятии, начало которого запланировано на 19:00, необходима предварительная регистрация. Отмечается, что на странице департамента здравоохранения в социальных сетях будет организована прямая трансляция.