Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лекция о профилактике и методах лечения сахарного диабета пройдет в "Зарядье" 14 ноября

Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова расскажет о видах диабета, его симптомах и профилактике

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Встреча, посвященная диагностике, лечению и профилактике сахарного диабета, пройдет в столичном парке "Зарядье" 14 ноября. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 14 ноября состоится встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Она пройдет в рамках программы "Здоровая Москва". Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова проведет встречу "Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика", - говорится в сообщении.

В своей лекции она расскажет о видах диабета, его симптомах, а также об осложнениях и профилактике заболевания. Кроме того, слушатели узнают о современных методах лечения диабета, который является одним из самых распространенных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году сахарным диабетом болели 642 млн человек.

Для участия в мероприятии, начало которого запланировано на 19:00, необходима предварительная регистрация. Отмечается, что на странице департамента здравоохранения в социальных сетях будет организована прямая трансляция.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пользователи "Активного гражданина" выберут места для установки станций велопроката
Москвичи также определят, следует ли увеличивать число пунктов велопроката в центре города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС