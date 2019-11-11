Пользователи "Активного гражданина" выберут места для установки станций велопроката

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" определят, в каких столичных районах необходимо установить станции велопроката. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут высказать свои предложения по развитию сети пунктов проката велосипедов и самокатов в столице. Участникам голосования предложат ответить на шесть вопросов", - говорится в сообщении.

Москвичам предложат ответить на вопрос, нужны ли станции велопроката в их районах. Затем участники голосования смогут высказать свое мнение по поводу того, следует ли увеличивать число пунктов велопроката в центре Москвы. Третий вопрос касается расположения велодорожек, а в ответе на четвертый граждане должны указать, пользуются ли они услугами столичного велопроката, или ездят на своем велосипеде.

"Пятый вопрос касается самокатов, которые горожане регулярно берут напрокат, чтобы добираться от дома до метро или от дома до работы. Участники голосования определят, какое направление необходимо сделать приоритетным в дальнейшем развитии проекта. В последнем пункте надо будет указать район проживания", - уточняется в сообщении.

Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. Сейчас он включает 530 станций и 5,3 тыс. велосипедов. Велопрокат охватывает 42% районов Москвы. Городскими велосипедами в среднем пользуются 30 тысяч раз в день. С начала сезона 2019 года пользователи совершили 4,5 миллиона поездок.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. Его участниками являются 2,6 миллиона человек. За пять лет на нем провели более четырех тысяч голосований и реализовали более трех тысяч пожеланий москвичей.