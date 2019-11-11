Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Мосгаз" проложит 7 км газопроводов в зоне строительства Московских центральных диаметров

Работы выполняются без отключения потребителей от газоснабжения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" переустроят 7 км газопроводов в рамках возведения Московских центральных диаметров (МЦД) за два года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

"Мосгаз" в составе предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы завершает работы по переустройству 3 км газопроводов в зоне строительства сети маршрутов городского железнодорожного транспорта МЦД, еще 4 км будет проложено в 2020 году. Работы выполняются без отключения потребителей от газоснабжения", - говорится в сообщении.

"В рамках реализации крупнейшего стратегического проекта столицы наша компания выполняет перекладку газопроводов высокого, среднего и низкого давления, транспортирующих газ к крупным потребителям теплоэнергетики, а также к объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам столицы", - цитирует пресс-служба гендиректора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.

Применение передовых бестраншейных технологий и современного сварочного оборудования с низким уровнем шума и высокими экологическими характеристиками позволяет выполнять работы в сжатые сроки, без перекрытий движения автотранспорта, с максимальным комфортом для жителей столицы, отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве арестовали мужчину за приготовление к заказному убийству матери из-за наследства
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что обвиняемый в качестве оплаты предлагал знакомому 200 тыс. рублей и автомобиль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС