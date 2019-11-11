"Мосгаз" проложит 7 км газопроводов в зоне строительства Московских центральных диаметров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" переустроят 7 км газопроводов в рамках возведения Московских центральных диаметров (МЦД) за два года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

"Мосгаз" в составе предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы завершает работы по переустройству 3 км газопроводов в зоне строительства сети маршрутов городского железнодорожного транспорта МЦД, еще 4 км будет проложено в 2020 году. Работы выполняются без отключения потребителей от газоснабжения", - говорится в сообщении.

"В рамках реализации крупнейшего стратегического проекта столицы наша компания выполняет перекладку газопроводов высокого, среднего и низкого давления, транспортирующих газ к крупным потребителям теплоэнергетики, а также к объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам столицы", - цитирует пресс-служба гендиректора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.

Применение передовых бестраншейных технологий и современного сварочного оборудования с низким уровнем шума и высокими экологическими характеристиками позволяет выполнять работы в сжатые сроки, без перекрытий движения автотранспорта, с максимальным комфортом для жителей столицы, отмечается в сообщении.