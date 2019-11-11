Архитекторы предложили открыть баню в элеваторе Бадаевского пивзавода

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Русскую баню возможно расположить в элеваторе Бадаевского пивоваренного завода при его реставрации. Об этом сообщила в понедельник в Москомархитектуре партнер архитектурного бюро Herzog & de Meuron Ольга Большанина.

"Здание элеватора Бадаевского завода является важным элементом всего архитектурного ансамбля. Как и другие корпуса он будет отреставрирован и приспособлен под современное использование - в частности, здесь предлагаем открыть баню", - сказала Большанина.

По ее словам, баню предлагается организовать "в русских традициях". Такое решение было принято в связи с тем, что элеваторы также носят статус объекта культурного наследия, в монолитных кирпичных "трубах" нельзя делать отверстий.

При этом, для расположения бани внутри элеватора будет необходимо перестроить только отдельные внутренние конструкции здания, однако это не скажется на внешнем виде элеватора.