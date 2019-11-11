Из онкоцентра им. Блохина после конфликта уволились девять сотрудников

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина написали заявления по собственному желанию после конфликта в онкоцентре. Больше заявлений на увольнение не поступало, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра.

В сентябре 26 врачей Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, который входит в состав НМИЦ онкологии им. Блохина, подготовили заявления об увольнении и разместили в Youtube ролик с требованием отстранить нового директора НИИ Светлану Варфоломееву, обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. После этого комиссия Минздрава РФ провела проверку в НИИ и не нашла оснований для увольнения нового директора, а также серьезных финансовых нарушений в деятельности центра.

"Девять уволившихся [после конфликта] по собственному желанию сотрудников двух отделений - химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. <...> Других уволившихся не было и не планируется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на место уволившихся врачей приняты трое штатных сотрудников, еще шестеро врачей работают на новом месте как совместители и двое - в процессе оформления. "Сотрудники этих отделений [химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга], а также остальные 139 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии и 3500 сотрудников всего онкоцентра работают в штатном режиме", - уточнили в НМИЦ онкологии им. Блохина.

После размещения врачами обращения в Youtube директор НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди отмечал, что недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор НИИ Варфоломеева, назначенная в июне 2019 года, обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда. Комиссия Минздрава РФ в ходе проверки выявила ряд нарушений, касающихся обеспечения качества и безопасности лечебного процесса в период до середины 2019 года, неправильное ведение историй болезни, отсутствие необходимой медицинской документации.