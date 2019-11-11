Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из онкоцентра им. Блохина после конфликта уволились девять сотрудников

В пресс-службе НМИЦ сообщили, что на место уволившихся врачей приняты трое штатных сотрудников, еще шестеро врачей работают на новом месте как совместители и двое - в процессе оформления

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина написали заявления по собственному желанию после конфликта в онкоцентре. Больше заявлений на увольнение не поступало, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра.

В сентябре 26 врачей Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, который входит в состав НМИЦ онкологии им. Блохина, подготовили заявления об увольнении и разместили в Youtube ролик с требованием отстранить нового директора НИИ Светлану Варфоломееву, обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. После этого комиссия Минздрава РФ провела проверку в НИИ и не нашла оснований для увольнения нового директора, а также серьезных финансовых нарушений в деятельности центра.

"Девять уволившихся [после конфликта] по собственному желанию сотрудников двух отделений - химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. <...> Других уволившихся не было и не планируется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на место уволившихся врачей приняты трое штатных сотрудников, еще шестеро врачей работают на новом месте как совместители и двое - в процессе оформления. "Сотрудники этих отделений [химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга], а также остальные 139 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии и 3500 сотрудников всего онкоцентра работают в штатном режиме", - уточнили в НМИЦ онкологии им. Блохина.

После размещения врачами обращения в Youtube директор НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди отмечал, что недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор НИИ Варфоломеева, назначенная в июне 2019 года, обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда. Комиссия Минздрава РФ в ходе проверки выявила ряд нарушений, касающихся обеспечения качества и безопасности лечебного процесса в период до середины 2019 года, неправильное ведение историй болезни, отсутствие необходимой медицинской документации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
"Лужники" могут стать местом проведения Всемирной шахматной олимпиады 2020 года
Ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС