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Электрички Ленинградского направления следуют с опозданиями

Задержки связаны с техническими неполадками

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Электропоезда из Москвы в Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следуют с опозданиями. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МТППК.

"Около 18:00 на перегоне Сходня - Химки по техническим причинам был задержан на 30 минут пригородный поезд №6716 сообщением Москва - Тверь. В связи с этим с задержками от 10 до 25 минут следуют поезда № 6412 Москва - Подсолнечная, №6364 Москва - Крюково, № 6718 Москва - Тверь, № 6366 Москва - Крюково", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Октябрьской железной дороги принимают необходимые меры для нормализации графика движения.

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