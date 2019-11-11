Электрички Ленинградского направления следуют с опозданиями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Электропоезда из Москвы в Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следуют с опозданиями. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МТППК.

"Около 18:00 на перегоне Сходня - Химки по техническим причинам был задержан на 30 минут пригородный поезд №6716 сообщением Москва - Тверь. В связи с этим с задержками от 10 до 25 минут следуют поезда № 6412 Москва - Подсолнечная, №6364 Москва - Крюково, № 6718 Москва - Тверь, № 6366 Москва - Крюково", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Октябрьской железной дороги принимают необходимые меры для нормализации графика движения.