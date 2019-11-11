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В московском регионе запущены поезда "Иволга" с подставкой для кофе и пеленальным столиком

Поезд также оборудован системой климат-контроля и обеззараживания воздуха

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новые поезда "Иволга 2.0", которые в будущем будут перевозить пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД), вышли на экспресс-маршрут "Москва - Одинцово". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Усовершенствованные поезда для МЦД начали перевозить пассажиров. В утренние и вечерние часы пик "Иволги 2.0" будут отправляться с Белорусского вокзала каждые 30 минут, в остальное время - ежечасно. Время в пути составляет до 25 минут. В дальнейшем поезда "Иволга 2.0" будут курсировать по маршрутам МЦД", - сказал представитель компании.

"Иволга 2.0" - это новая модификация поезда ЭГ2Тв "Иволга", созданная специально для МЦД и доработанная с учетом пожеланий пассажиров. В поездах обновлена маска и интерьер салона. В "Иволге 2.0" появились держатели для горячих напитков, мягкие панели, на которые можно опираться при передвижении стоя. Адаптивное освещение меняется в зависимости от времени суток: утром в поезде светит яркий бодрящий свет, а вечером - более мягкий. Кроме того, в каждом кресле появились дополнительные USB-розетки - всего около 500 разъемов на семивагонный состав.

Поезд оборудован системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, которая создает комфортный микроклимат, и бесплатным Wi-Fi. Во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов, над сидениями расположены полки для малогабаритной ручной клади, а также крючки для одежды. Туалетные модули оборудовали сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, а также электросушилками для рук и пеленальными столиками.

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