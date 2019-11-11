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В Москве вручили Суворовскую премию за лучший швейцарско-российский инновационный проект

Победителя получил денежную премию и нематериальную поддержку в форме профессионального сопровождения по подготовке к выходу инновационного продукта на рынок

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения девятой ежегодной премии им. А. В. Суворова, которая призвана поощрить швейцарско-российские инновационные проекты, состоялась в понедельник в Москве в посольстве Швейцарии в РФ.

Обладателем премии стал проект 4Blind из Санкт-Петербурга, ориентированный на помощь людям с нарушениями зрения в их социализации и на улучшение здоровья с помощью новейших технологий. По словам разработчиков, проект направлен на проведение исследований и разработку инновационных инженерных решений для устранения барьеров, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в общении, образовании, занятости, транспорте и самостоятельной жизни.

Лауреат конкурса награждается денежной премией и получает нематериальную поддержку в течение года в форме профессионального сопровождения по подготовке к выходу инновационного продукта на рынок.

"Важно оказывать поддержку молодым ученым и их разработкам в сфере инновации через интенсивный диалог с учеными из разных стран. Никакие препятствия и бюрократические формальности не должны стать препятствием при сотрудничестве между учеными", - сказал посол Швейцарии Ив Россье, выступая на церемонии.

В свою очередь, учредитель Швейцарско-российского форума Беатрис Ломбард-Мартин отметила важность участия молодых ученых в развитии науки.

"Инновационные проекты вносят экономический вклад в развитие отношений между странами, способствуют налаживанию мостов во многих областях", - сказала она.

Второе место получил проект АкваВега (Сергиев Посад) за разработку органического высокотехнологичного агропроизводства, основанного на аквапонике.

"Это единственный экологически безопасный и экономически выгодный метод выращивания самых разнообразных сельскохозяйственных культур и рыб в одной экосистеме, сложный симбиоз рыб растений и бактерий", - сказал один из разработчиков проекта.

Совместный швейцарско-российский проект Эрганоид 1, направленный на разработку прогностического теста ex-vivo для определения лечебного эффекта фармацевтических препаратов, занял третье место. Всего на конкурс было подано 45 проектов высокого уровня.

О премии

В церемонии приняли участие представители науки и бизнеса, государственные и общественные деятели России и Швейцарии, вносящие вклад в инновационное, экономическое развитие и международное сотрудничество.

Суворовская премия - это часть швейцарско-российской инновационной инициативы, созданной Швейцарско-российским форумом при сотрудничестве с государственным секретариатом по науке, образованию и инновациям Швейцарии, диппредставительством Швейцарии в Москве, кантоном Цюрих, а также общественными и частными российскими организациями.

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РоссияСанкт-Петербург
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