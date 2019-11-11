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Собянин поддержал апгрейд действующих и создание новых немецких производств в Москве

В столице работают более 500 предприятий с немецким капиталом, по объему накопленных инвестиций в экономике города Германия занимает седьмое место среди зарубежных стран

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сергей Собянин поддержал модернизацию действующих и создание новых немецких производств в Москве, на встрече с представителями Российско-германской внешнеторговой палаты (ВНП) мэр высказался за дальнейшее развитие отношений между странами. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с руководителями компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты. По итогам встречи мэр поддержал предложения немецкого бизнеса о расширении деятельности в столице, включая модернизацию действующих и создание новых производств", - говорится в сообщении.

В материалах уточняется, что членами Российско-Германской ВТП являются около 900 немецких и российских компаний. Более 90% из них представляют средний бизнес. Российско-Германская внешнеторговая палата была создана в 2007 году по решению президента Владимира Путина и федерального канцлера Ангелы Меркель. Организация представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в связи с их сотрудничеством с немецкими компаниями - как в России, так и в Германии. Председателем правления Российско-Германской ВТП является Маттиас Шепп.

"Германия традиционно является ключевым торгово-экономическим партнером Москвы - второе место после Китая по объему внешнеторгового оборота. В 2018 году товарооборот между московскими организациями и их партнерами составил $12,5 млрд США", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве работают свыше 500 предприятий с немецким капиталом. Объем накопленных инвестиций из ФРГ в экономике Москвы - $7,7 млрд США. По этому показателю Германия занимает седьмое место среди зарубежных стран.

Во встрече приняли участие представители таких компаний как "Мерк" - старейшая в мире химико-фармацевтическая компания, "Сименс" - международный технологический концерн, работающий в области электротехники, транспорта и других отраслях, "КСБ" - одна из старейших компаний по производству насосов, "Симрайз " - один из мировых лидеров по производству вкусовых добавок и ароматизаторов, "Феникс Контакт" - производитель электрических соединительных устройств и электронного интерфейсного оборудования. А также - компании "Вика Мера" - один из мировых лидеров по производству измерительных приборов; "Рехау", специализирующаяся на разработке и внедрении технологий на основе полимеров, "АФГ Рус", которая предлагает инновационные и дизайнерские решения в области отопительной техники и сантехники, "Фрезениус" - один из крупнейших мировых производителей диализного оборудования и расходных материалов для лечения хронической почечной недостаточности; "ЭЛА Контейнер", занимающаяся сборкой мобильных помещений из контейнеров, сообщили в пресс-службе.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичГерманияРоссияКитай
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