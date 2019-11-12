В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу во время свадебных гуляний

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на севере Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ГУ МВД по Москве.

"В 03:15 (мск) поступило сообщение о хулиганских действиях по адресу: Ленинградское шоссе, дом 134. Полицейские, прибыв на место, установили, что мужчина произвел вверх несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия. Правонарушитель задержан, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что стрельбу устроил один из гостей во время свадебных гуляний.