Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок минус два градуса.