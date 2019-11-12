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Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

В Подмосковье во вторник температура окажется в пределах 3-8 градусов тепла

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок минус два градуса.

Теги
Россия
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