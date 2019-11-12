Капитальный ремонт 50 поликлиник начнется в Москве в 2020 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы в 2020 году начнут капитальный ремонт 50 городских поликлиник. С графиком работ и ожидаемым обликом медучреждений после модернизации можно ознакомиться на сайте mos.ru, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"В 2020 году начнется капитальный ремонт 50 зданий городских поликлиник. Это необходимо для повышения доступности первой медицинской помощи для горожан и повышения качества медицинского обслуживания. О том, как будут выглядеть лечебные учреждения после ремонта, можно узнать в разделе mos.ru "Ваша новая поликлиника", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на портале mos.ru также можно узнать, куда обращаться за медпомощью, пока в поликлинике идет ремонт, схемы проезда к другим филиалам и график работы специалистов. Также работает справочная служба по вопросам капитального ремонта поликлиник.

Уточняется, что большая часть зданий поликлиник была построена более 50 лет назад, там требуется замена инженерных коммуникаций и перепланировка. Учреждения оснастят новейшей медицинской техникой: в филиалах будут установлены маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях появятся аппараты МРТ, КТ, аппараты для исследования костной ткани и другие.

Уточняется, что новый стандарт облика учреждений предполагает и новые подходы к их зонированию: кабинеты наиболее востребованных врачей будут расположены на нижних этажах, а административные помещения и наименее посещаемые - на верхних. Кабинеты оборудуют комфортной мебелью, появятся комнаты для отдыха персонала. Кроме того, в соответствии с новым стандартом в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и специалисты пяти узких направлений.

Всего в течение трех лет в столице планируется капитально отремонтировать 135 поликлиник, еще в части зданий проведут текущий ремонт. Таким образом, в ближайшие годы власти намерены привести в порядок почти весь поликлинический фонд.