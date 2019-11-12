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Москвичи смогут проголосовать за облик кварталов программы реновации

Уточняется, что пользователям предстоит ответить на пять вопросов, касающихся благоустройства жилых кварталов столицы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Голосование, посвященное внешнему виду и наполнению московских кварталов, создаваемых по программе реновации, открылось на портале "Активный гражданин", сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В проекте "Активный гражданин" запустили новое голосование. Москвичи смогут высказать свое мнение по поводу жилых кварталов, которые появятся в рамках программы реновации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователям предстоит ответить на пять вопросов. В первом предложат определить, на что сделать акцент при благоустройстве дворов: детских или спортивных площадках, площадках для тихого отдыха, велопарковках, парковках или площадках для выгула собак. Во втором москвичам представят два варианта озеленения территории, в третьем - виды объектов для первых этажей жилых домов.

Отвечая на четвертый вопрос, жители смогут выбрать, какие площадки нужны во дворах, среди ответов - площадки для настольного тенниса, для барбекю, беседки, городские огороды, также можно выбрать вариант "Ничего из перечисленного" или предложить свой ответ. И в последнем вопросе москвичам нужно будет указать, проживают ли они в доме, включенном в программу реновации.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть, почти вдвое больше площади сносимого.

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