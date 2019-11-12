Инвесторы построили в Москве 16 детсадов с начала года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Инвесторы возвели в Москве 16 детсадов с начала текущего года, что на четыре учреждения больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"Силами инвесторов с начала этого года в Москве введены 16 дошкольных учреждений (ДОУ) на 2056 мест. Это как отдельно стоящие ДОУ, так и встроено-пристроенные в составе жилых комплексов. Большинство из них - на территории "старой" Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, в 2018 году в Москве инвесторы сдали 12 садиков. Как отметили в пресс-службе, всего с 2011 по 2018 год за счет средств инвесторов в столице сдано в эксплуатацию 73 дошкольных учреждений на 12 тыс. 180 мест, 39 из них переданы в систему образования Москвы.

По данным столичного комплекса градостроительной политики и строительства, за счет средств бюджета за десять месяцев 2019 года в столице построен 21 детский сад.