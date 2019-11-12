Проездные "Единый" с QR-кодом товаров Роскачества начнут продавать в московском метро

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проездные "Единый" с QR-кодом товаров, проверенных Роскачеством, начнут продавать в московском метро в преддверии Всемирного дня качества. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

"Роскачество и Московский метрополитен проведут совместные акции в рамках Дня качества. В честь Всемирного дня качества в метро начнут продавать билеты "Единый", дизайн которых приурочен к празднику. На лицевой стороне нанесен логотип российского Знака качества, на обратной стороне размещен QR-код, который ведет на портал Умного потребителя, содержащий разнообразную потребительскую информацию и результаты исследований тысяч товаров, которые проверило Роскачество", - говорится в сообщении.

Цель совместной работы Роскачества и Московского метро - повышение интереса к вопросам качества продукции и услуг, а также активизация деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества в целом. Помимо этого, акция позволит повысить потребительскую грамотность.

Всемирный день качества - ежегодное мероприятие, отмечаемое во многих странах каждый второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого дня является Европейская организация качества (EOQ) при поддержке Организации Объединенных Наций. В 2019 году День качества празднуется 14 ноября, а Неделя качества выпадает на 11-17 ноября.

В рамках Недели качества пройдут различные акции в десятках российских городов - открытые уроки в образовательных учреждениях, экскурсии на производства и спортивные мероприятия.