Весенний цветок морозник расцвел осенью из-за наступления оттепели в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Осеннее цветение морозника в Аптекарском огороде, которое преимущественно происходит ранней весной, связано с оттепелью после холодов в Москве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Мосприроды".

"Осеннее цветение морозника можно объяснить оттепелью после холодов. Они цветут преимущественно ранней весной в России в начале апреля, а в Европе в марте. В Европе наблюдается цветение морозника черного даже в декабре-январе, связанное с оттепелью, отсюда его второе название Рождественская роза. Цветение морозника черного в Аптекарском огороде также связано с оттепелью после холодов, к тому же климатические условия на территории огорода более благоприятные и мягкие нежели на природных территориях Москвы", - говорится в сообщении.