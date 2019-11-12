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Приставы в Москве изъяли у посетителей судов 600 единиц газового и травматического оружия

Кроме того, изъяли более 1500 единиц холодного оружия

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Приставы в ходе обысков посетителей московских судов в 2019 году изъяли более 600 единиц газового и травматического оружия и более 1500 единиц холодного оружия. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В течение 2019 года на входах в здания судов в Москве изъяты более 600 единиц газового и травматического оружия и более 1500 единиц холодного оружия", - сообщили в пресс-службе.

В 2019 году 16 судей московских судов находились под государственной защитой, отметили в пресс-службе.

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации в интернете призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Как ранее сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по подозрению в призывах к экстремизму задержан ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Также задержан Сергей Половец, 1978 года рождения, подозреваемый в угрозе убийством. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об их аресте.

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