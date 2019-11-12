Собянин открыл новое здание детской музыкальной школы в Вешняках

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новое здание детской музыкальной школы имени Ференца Листа на Косинской улице в районе Вешняки.

Более 30 лет эта музыкальная школа располагалась в общеобразовательной школе №402. Строительство ее нового здания началось осенью 2015 года. Уже в новом 2019-20 учебном году воспитанники школы переехали в новый корпус, рассчитанный на обучение 300 человек.

"Старая школа была маленькой - всего тысяча метров. А сейчас здание большое, есть свои залы - маленький, большой. Будете знаменитыми музыкантами, - в такой школе обязаны. Поздравляю вас с новосельем", - сказал Собянин.

Детская музыкальная школа ведет обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам по классу фортепиано, хоровому пению, струнным, народным, духовым и ударным инструментам. Кроме того, в этой школе находится, единственная среди московских музыкальных школ, студия звукозаписи с современным техническим оснащением, которое позволяет записывать сольных исполнителей и музыкальные коллективы.

В школе работают 25 преподавателей и обучаются 283 учащихся, большинство из них - на бюджетной основе.

Учащиеся школы имени Листа являются стипендиатами фондов Владимира Спивакова, "Новые имена" и Юрия Розума, часто выступают на известных концертных площадках Москвы: в Московском международном доме музыки, Большом и Малом залах Консерватории им. Чайковского. Наиболее известным выпускником ДМШ имени Листа является народный артист России Сергей Безруков.