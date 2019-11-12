Музей Победы в Москве приступил к созданию новой экспозиции "Чудо Эвакуации"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве приступил к работам по созданию новой экспозиционной зоны "Чудо Эвакуации", посвященной эвакуации в 1941 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель музея.

"В Музее Победы на 12 ноября началось декорирование зоны "Эвакуация" новой масштабной экспозиции. Уникальное музейное пространство погрузит посетителей в атмосферу воюющей страны, позволит представить себя участником событий. Подобный проект реализуется в музейной практике впервые", - сказал собеседник агентства.

Экспозиция займет более 300 кв. метров. На ее территории воссоздадут события времен Великой Отечественной войны: исторический сюжет погрузки и эвакуации эшелонов в интерьере железнодорожного вокзала, отобразят географию и статистику переброски ресурсов, заводов, учреждений и людей в тыловые районы. Материалы экспозиции расскажут о беспрецедентных мерах по эвакуации предприятий и людей на восток страны, вывозе культурных ценностей, спасении урожая 1941 года.

"Погружение" в военную атмосферу будет достигаться с помощью фильма-реконструкции событий, который развернется на одной из стен экспозиционного пространства на площади более 50 кв. метров.

"Серия таких фильмов снимается специально по заказу музея студией "Военфильм". Съемки эпизода "Эвакуация" только что завершились. Они проходили в Московской области, на станции Шаховская", - сообщил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

"Чудо эвакуации" - один из будущих разделов нового музейного пространства "Подвиг Народа". Работы по созданию новой экспозиции завершатся к 75-летию Победы в 2020 году. Здесь будет представлен вклад в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Экспозиция разместится на площади более 3 тысяч кв. метров и будет включать около 7 тысяч экспонатов, а также современные мультимедийные комплексы.