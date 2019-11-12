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Москвичей предупредили о росте случаев обмана недобросовестными юридическими компаниями

В ПФР пояснили, что чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Случаи мошенничества в отношении пенсионеров, когда представители недобросовестных юридических компаний навязывают им платное оформление заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР), участились в Московском регионе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе отделения ПФР по г. Москве и Московской области.

"Отделение ПФР по Москве и Московской области констатирует увеличение числа граждан, обращающихся в Пенсионный фонд с заявлениями, составленными с помощью лиц и организаций, предлагающих юридические услуги. За подобные заявления, многостраничные, с выкладками законодательства, граждане платят немалые деньги. Потом эти заявления направляются в Пенсионный фонд, где становятся по сути ненужными, ведь перерасчет пенсии производится по типовому заявлению от гражданина и в обязательном порядке, что важно - Пенсионный фонд делает это абсолютно бесплатно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии, так как человека убедили или он сам считает, что при назначении ему пенсии допущены ошибки. "Как показывает практика работы по заявлениям на перерасчет и статистика, абсолютное большинство перерасчетов в результате дает прежний размер пенсии", - отметил собеседник агентства.

По его словам, за 10 месяцев 2019 года в отделение ПФР по Москве и области поступило почти 8,8 тыс. заявлений на перерасчет пенсии, подготовленных сторонними лицами и организациями, предлагающими юридические услуги. При этом денежные суммы, которые просят юридические фирмы за свои услуги, в отдельных случаях достигают более 100 тыс. рублей.

"Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными. В том числе перерасчет пенсии, выдача и замена СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и другое", - добавил он.

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