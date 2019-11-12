Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" своим любимым фестивалем

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 200 тыс. москвичей приняли участие в голосовании на портале "Активный гражданин", посвященном программе городских фестивалей на 2020 год. Большинство поддержали эту программу, а также назвали своим любимым городской фестиваль "Путешествие в Рождество", сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Из числа давших определенный ответ <...> 88,8% участников голосования (около 130 тыс. человек - прим. ТАСС) поддержали программу фестивалей "Московские сезоны" на 2020 год. Отвечая на вопрос, какие городские фестивали нравятся больше всего, участники голосования чаще всего называли "Путешествие в Рождество". Его выбрали 22,84% участников голосования. Второе место занял фестиваль "Круг света" (10,99%), третье - "Московская масленица" (9,11%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что голосование прошло с 7 октября по 11 ноября. Определенный ответ дали 146 105 человек из более чем 187 тыс., остальные затруднились ответить. Программа фестивалей на 2020 год включает "Московскую Масленицу" (февраль-март), "Крымскую весну" (март), "Времена и Эпохи" (июнь), "День России" (июнь) и другие. Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным оценкам, фестивальные площадки в этом году посетили 68 млн человек.