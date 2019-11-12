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Власти Москвы выделили свыше 400 млн рублей соседним районам Владимирской области

Средства направят на строительство и капремонт социально значимых объектов, благоустройство территорий и создание инженерной инфраструктуры

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты Владимирской области, граничащие с Московской областью, получили на развитие более 400 млн рублей из бюджета Москвы. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

В августе 2018 года правительство Москвы и администрация Владимирской области утвердили программу сотрудничества на 2018-2022 годы в целях реализации соглашения между двумя регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2019 году средства получили администрации Александровского, Киржачского, Петушинского районов, города Петушки и поселка Балакирево, куда в летнее время приезжает большое количество дачников из столичного региона, из-за чего население возрастает с 200 тыс. до 2 млн человек. За счет этого значительно увеличивается нагрузка на медицинские учреждения, а также возрастает потребность в услугах учреждений образования и физкультурно-оздоровительных комплексов.

"Этим муниципальным образованиям направлено дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 400 млн 191,4 тыс. рублей, предоставленное на основании соглашения между правительством Москвы и администрацией Владимирской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 295 млн рублей распределено между муниципалитетами на проведение благоустройства, реконструкции, капитального ремонта, строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Деньги направлены на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, газовых блочно-модульных котельных, многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом, на реконструкцию школ, оснащение дворовых территорий детским игровым оборудованием. Кроме того, чуть более 106 млн рублей направлены Александровской, Киржачской и Петушинской районным больницам на оснащение медицинским оборудованием и проведение капитального ремонта помещений.

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