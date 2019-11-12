Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве стартует Глобальный форум молодых дипломатов с участием делегатов из 85 стран

Впервые в нем примет участие американская делегация

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Третий Глобальный форум молодых дипломатов, который объединит более 160 делегатов из 85 стран мира, в среду начинает свою работу в российской столице. Мероприятие продлится три дня - с 13 по 15 ноября.

В Москве форум пройдет впервые, до этого начинающие свой профессиональный путь специалисты-международники собирались в Сочи. Как отметили организаторы, в этом году мероприятие станет рекордным по количественной и географической составляющей. В прошлом году в нем участвовали 130 делегатов из 63 стран.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков в преддверии форума рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что в нем впервые будет участвовать и американская делегация.

Специальными гостями мероприятия, как ожидается, станут заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. Также в работе форума примет участие ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.

Глобальный миропорядок

Центральной темой мероприятия в этот раз станет "Изменение глобального миропорядка". Кроме того, участники обсудят 75-летие Победы над фашизмом и 75-летие ООН, а также рассмотрят роль СМИ, интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях.

Не останется без внимания и положение дел на Ближнем Востоке. Как рассказал Колпаков, эта тема станет одной из главных на форуме. В мероприятии, по его словам, примут участие представители из Алжира, Марокко и Туниса.

На закрытых для СМИ заседаниях участники обсудят проект Устава Международной ассоциации молодых дипломатов и итоговый документ форума. Как указал Колпаков, проект Устава уже обсуждался на таком мероприятии в прошлом году. Он добавил, что работа по документу стабильно двигается вперед, но не так быстро, как хотелось бы, из-за большого количества комментариев от участников.

Кроме того, по словам организаторов, впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Советом молодых дипломатов МИД России и Молодежным советом МИД ОАЭ с участием замглавы МИД Михаила Богданова.

О форуме

Впервые Глобальный форум молодых дипломатов прошел в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По итогам встречи участники приняли документ, подтверждающий необходимость проведения регулярных международных контактов молодых дипломатов, а также создание Международной ассоциации молодых дипломатов и Московского клуба молодых дипломатов.

Организатором мероприятия выступает Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСигал, СтивенЯковенко, Александр Владимирович
Реклама на ТАСС
Год театра в России
Театральный фестиваль NET открывается в Москве двумя постановками
На фестивале пройдет мировая премьера спектакля "Игрушки" датской театральной компании Signa, на котором зритель окажется вместе с актерами в специально созданном трехмерном пространстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС