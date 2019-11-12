В Москве стартует Глобальный форум молодых дипломатов с участием делегатов из 85 стран

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Третий Глобальный форум молодых дипломатов, который объединит более 160 делегатов из 85 стран мира, в среду начинает свою работу в российской столице. Мероприятие продлится три дня - с 13 по 15 ноября.

В Москве форум пройдет впервые, до этого начинающие свой профессиональный путь специалисты-международники собирались в Сочи. Как отметили организаторы, в этом году мероприятие станет рекордным по количественной и географической составляющей. В прошлом году в нем участвовали 130 делегатов из 63 стран.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков в преддверии форума рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что в нем впервые будет участвовать и американская делегация.

Специальными гостями мероприятия, как ожидается, станут заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. Также в работе форума примет участие ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.

Глобальный миропорядок

Центральной темой мероприятия в этот раз станет "Изменение глобального миропорядка". Кроме того, участники обсудят 75-летие Победы над фашизмом и 75-летие ООН, а также рассмотрят роль СМИ, интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях.

Не останется без внимания и положение дел на Ближнем Востоке. Как рассказал Колпаков, эта тема станет одной из главных на форуме. В мероприятии, по его словам, примут участие представители из Алжира, Марокко и Туниса.

На закрытых для СМИ заседаниях участники обсудят проект Устава Международной ассоциации молодых дипломатов и итоговый документ форума. Как указал Колпаков, проект Устава уже обсуждался на таком мероприятии в прошлом году. Он добавил, что работа по документу стабильно двигается вперед, но не так быстро, как хотелось бы, из-за большого количества комментариев от участников.

Кроме того, по словам организаторов, впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Советом молодых дипломатов МИД России и Молодежным советом МИД ОАЭ с участием замглавы МИД Михаила Богданова.

О форуме

Впервые Глобальный форум молодых дипломатов прошел в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По итогам встречи участники приняли документ, подтверждающий необходимость проведения регулярных международных контактов молодых дипломатов, а также создание Международной ассоциации молодых дипломатов и Московского клуба молодых дипломатов.

Организатором мероприятия выступает Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД.