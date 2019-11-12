Театральный фестиваль NET открывается в Москве двумя постановками

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "NET: Новый Европейский театр", который пройдет одновременно в Москве и Санкт-Петербурге с 13 ноября по 16 декабря, откроется в столице спектаклем французского режиссера Питера Брука Why? о творчестве и судьбе легендарного режиссера Всеволода Мейерхольда и независимым проектом Иво Димчева "Селфи-концерт".

"Фестивалю 21 год, и он будет проходить в 21-й раз. Впервые фестиваль проходит в двух городах: в Москве и Санкт-Петербурге. Откроется фестиваль в Москве двумя спектаклями", - сказал журналистам учредитель и арт-директор фестиваля Роман Должанский.

"Селфи-концерт" будет представлять собой интерактивный музыкальный перфоманс в пространстве Московского музея современного искусства. По словам арт-директора фестиваля Марины Давыдовой, Иво Димчев - не только режиссер: "он хореограф, перформер, танцовщик, певец - человек, ускользающий от любой дефиниции".

Спектакль "Репетиция. История(и) театра (I)" привезет швейцарский режиссер Мило Рау. Давыдова отметила, что перед зрителем предстанет необычное сочетание. "Рау сделает документальный, но и перформативный спектакль на сцене Александринского театра - одного из красивейших театров мира, воплощения классического типа театра", - пояснила она. Постановка основана на документальной истории о жестоком убийстве молодого человека, произошедшем в одном из городов Бельгии.

Также в Александринском театре, а затем в Москве в Электротеатре "Станиславский" пройдет показ постановки "Всемирная история" испанского режиссера Давида Эспиносы. В ходе спектакля автор будет доставать из чемодана небольших кукол и рассказывать с их помощью свою версию истории человечества.

Давыдова подчеркнула, что три важнейших участника программы - женщины. "Феминистская повестка вторгается в нашу жизнь. В европейском театре мы видим, насколько интересными бывают работы женщин-режиссеров", - рассказала арт-директор. Так, англичанка Кэти Митчел в рамках гастролей французского театра "Буф дю нор" покажет спектакль Zauberland, а испанка Анхелика Лидделл привезет "Ребро на столе: Мать" - личный рассказ о матери с яркими визуальными образами, навеянными испанским эпосом и библейскими сюжетами.

Премьерные показы

В рамках фестиваля состоится мировая премьера спектакля "Игрушки" датской театральной компании Signa, в котором зритель будет находиться вместе с актерами в специально созданном трехмерном пространстве. Спектакль будет представлен в Санкт-Петербурге, в Музее стрит-арта на территории действующего завода слоистых пластиков.

По данным пресс-службы, проекты компании невозможно вывезти на гастроли, так как они представляют собой не просто спектакль, а "созданные в трехмерном пространстве параллельные миры". Проект будет представлен с 27 ноября по 14 декабря.

"Signa - одновременно режиссер, драматург, сценограф, художник и перформер. Она не ставит спектакли, она создает параллельные миры, существующие по своим законам. Это не просто иммерсивный театр, это попытка создать другое измерение, в которое ты входишь и должен приспособиться, прежде чем ты начнешь смотреть", - поделилась Давыдова.

В рамках фестиваля состоится премьера проекта Бориса Юхананова, состоящего из двух спектаклей "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр". В проекте будет задействована большая часть труппы Электротеатра "Станиславский". Премьеру покажет также режиссер Вася Березин - "Августин. Исповедь" на латинском языке.

О фестивале

NET был создан в 1998 году как независимая театральная инициатива нескольких молодых критиков. Фестиваль открыл для российского зрителя такие важные имена современного театра, как Михаэль Тальхаймер, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну, Кэти Митчелл, Томас Остермайер, Пиппо Дельбоно, Давид Эспиноса, Алвис Херманис, Давид Бобе, Иво ван Хове, Арпад Шилинг, Эмма Данте, Филипп Кен.

Арт-директорами фестиваля являются Марина Давыдова и Роман Должанский. NET проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова, Фонда президентских грантов, представительства Европейского союза в РФ, Союза театральных деятелей РФ, Французского института в России. В 2019 году смотр проводится в рамках Театральной олимпиады в Санкт-Петербурге и Года театра в России.