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Облачная погода и до шести градусов тепла ожидаются в Москве в среду

Синоптики предупреждают о тумане в ночные часы и до девяти утра

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс шести градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до нуля градусов. Синоптики предупреждают о тумане в ночные часы и до девяти утра среды, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.

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