Москвичи смогут предложить свои идеи для совершенствования спортивной среды в столице

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жители столицы с 20 по 29 ноября смогут с помощью краудсорсинг-проекта "Город спорта" предложить свои идеи и проголосовать за понравившиеся варианты улучшения спортивной сферы. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В последние годы Москва становится все более спортивным городом. В столице регулярно проходят различные спортивно-массовые мероприятия, а сами москвичи охотно занимаются физкультурой, участвуют в состязаниях и занимают призовые места. Мы надеемся, что проект поможет сделать спортивную жизнь города еще более насыщенной, а также поспособствует открытию новых секций и спортшкол в разных частях города", - приводятся на портале слова представителя столичного департамента спорта.

Проект пройдет в три этапа. На первом участники выскажут свои предложения по трем направлениям "спортивные мероприятия мегаполиса", "спортивные секции" и "информирование о спортивной жизни города". На втором этапе нужно принять участие в дискуссиях на предложенные темы. Затем идеи участников проекта рассмотрят эксперты и выберут среди них лучшие. В рамках финального этапа участники проголосуют за лучшие идеи.

Это уже двадцатый краудсорсинг-проект. До этого горожане стали соавторами проектов библиотек, офисов госуслуг, музеев, культурных центров, парков, поликлиник, а также программы "Московское долголетие".