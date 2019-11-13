Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Истории о героях войны из семей москвичей разместят в поезде метро

Тематический состав появится в метро в феврале 2020 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проект "Активный гражданин" совместно с Российским военно-историческим обществом проведут акцию "Путь к победе", в рамках которой в поездках столичного метро будут публиковать фото и материалы об участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Подать заявку на участие в акции можно онлайн. Для этого надо заполнить анкету, написать небольшой рассказ о подвиге близкого человека и приложить его портретную фотографию. Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами и пройдут подтверждение в Минобороны России", - сообщается на портале.

Тематический состав запустят в метро в феврале 2020 года. В нем будет размещено 60 историй и портретов героев. Рассказы с фотографиями также опубликуют на сайте "История.РФ" по мере поступления.

Для участия в акции необходимо подать заявку до конца ноября. Истории, присланные позже, не смогут претендовать на победу в конкурсе, однако все анкеты, заполненные до 28 февраля 2020 года, после проверки будут размещены на сайте "История.РФ".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москвичи смогут предложить свои идеи для совершенствования спортивной среды в столице
Участники проекта выскажут свои предложения по трем направлениям "спортивные мероприятия мегаполиса", "спортивные секции" и "информирование о спортивной жизни города"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС