Истории о героях войны из семей москвичей разместят в поезде метро

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проект "Активный гражданин" совместно с Российским военно-историческим обществом проведут акцию "Путь к победе", в рамках которой в поездках столичного метро будут публиковать фото и материалы об участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Подать заявку на участие в акции можно онлайн. Для этого надо заполнить анкету, написать небольшой рассказ о подвиге близкого человека и приложить его портретную фотографию. Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами и пройдут подтверждение в Минобороны России", - сообщается на портале.

Тематический состав запустят в метро в феврале 2020 года. В нем будет размещено 60 историй и портретов героев. Рассказы с фотографиями также опубликуют на сайте "История.РФ" по мере поступления.

Для участия в акции необходимо подать заявку до конца ноября. Истории, присланные позже, не смогут претендовать на победу в конкурсе, однако все анкеты, заполненные до 28 февраля 2020 года, после проверки будут размещены на сайте "История.РФ".