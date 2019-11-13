Москва станет участником международной туристической выставки в Барселоне

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва примет участие в международной туристической выставке IBTM World, которая пройдет в Барселоне с 19 по 21 ноября. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

В мероприятиях будут задействованы 15 компаний, работающих в сфере туризма. "Гости выставки смогут получить информацию о туроператорах и гостиничных сетях Москвы, а также поучаствуют в интерактивных и развлекательных мероприятиях. Им предложат совершить VR-путешествие с погружением в творчество художников Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и Казимира Малевича. Эту экскурсию организует Третьяковская галерея", - сообщается на сайте.

Для выставки сделали компактные складные карты с указанием основных улиц, достопримечательностей и пешеходных зон Москвы, а также серию путеводителей на английском языке. Они расскажут о главных фестивалях столицы, выставках, культурных, спортивных и гастрономических событиях.

IBTM World 2019 - ведущая международная туристическая выставка. Она является важной платформой для встреч профессионалов отрасли с международными отраслевыми поставщиками.