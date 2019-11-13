Нелегальные склады демонтировали в зоне строительства Северо-восточной хорды в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Земельные участки площадью более 10 тыс. кв. м в районе Отрадное на северо-востоке Москвы освободили от нелегальных строений, где в том числе располагались склады и автосервис, сообщила в среду пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Сроки договоров аренды истекли, договора расторгнуты. По окончании срока действия арендных отношений необходимо было освободить городскую территорию. Тем не менее арендатор продолжал использовать земельные участки. Кроме того, на территории обнаружены незаконные постройки - складские строения и ангары, где осуществлялось складирование и переработка картона, а также нелегальные строения автосервиса, мойки и шиномонтажа", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, освобожденный земельный участок входит в границы важной транспортной магистрали столицы, Северо-Восточной хорды, и будет задействован при ее строительстве. "Этот отрезок важного объекта транспортной инфраструктуры, Северо-Восточной хорды, свяжет основные крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Дмитровское, Алтуфьевское, Открытое, Измайловское и Щелковское шоссе, что позволит распределить автомобильные потоки и снизить транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД", - пояснил Ефимов.

Отмечается, что ранее данная территория была предоставлена в аренду без права капитального строительства для эксплуатации временной парковки и стоянки спецтехники, а также для складирования хозяйственного инвентаря и запчастей для ремонта техники. Сейчас на земельном участке ведутся подготовительные работы: территория очищена от самостроя, осуществляется вывоз строительного мусора, начаты прокладка инженерных сетей и устройство свайного поля.