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Станцию БКЛ московского метро "Зюзино" планируется открыть в 2021 году

Она появится на южном участке Большой кольцевой линии
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Описание
Мэр Москвы Собянин
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Станцию "Зюзино" на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена планируется открыть в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который в среду ознакомился с ходом строительства станции.

По его словам, станция "Зюзино" будет запущена в эксплуатацию одновременно с крупным участком БКЛ протяженностью около 20 км, состоящим из 10 станций. "Запуск планируется в 2021 году. Стройка идет полным ходом. Все идет по графику, хотя объем работы огромный", - сказал мэр.

Собянин отметил, что в историческом районе Москвы Зюзино проводятся работы по программе реновации, в ходе реализации которой большинство жителей переедут из хрущевок в новые дома. "И в центре района появляется новая станция метро "Зюзино", которая улучшит транспортную доступность. Страхи, что при реновации ухудшается транспортная ситуация, несостоятельны. Наоборот, приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть", - добавил он.

В свою очередь председатель совета директоров компании - подрядчика строительства "ИБТ" Владимир Петрук сообщил журналистам, что "Зюзино" строится в составе участка протяженностью 7 км, включающего также станции "Улица Новаторов" и "Воронцовская". "На участке будет три станции мелкого заложения. Готовность участка - 22%, станции "Зюзино" - 25%. В настоящее время идет монтаж проходческого щита для прокладки правого тоннеля от станции "Зюзино", 28 декабря запустим проходку левого перегонного тоннеля", - рассказал он.

Строительство участка БКЛ между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская", на котором расположена станция "Зюзино" началось в апреле 2017 года. Станция "Зюзино" расположится между станциями "Воронцовская" и "Каховская" на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом. Два вестибюля обеспечат выход пассажиров на обе стороны Севастопольского проспекта и улицы Каховка к жилой и общественной застройке, остановкам наземного пассажирского транспорта.

В дизайне "Зюзино" будут использованы серые, черные и желтые цвета. Путевые стены оформят алюминиевыми панелями. Колонны облицуют светло-серым мрамором, имеющим выраженную текстуру. Главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот, который создадут из алюминиевых пластин разных размеров и множества светодиодов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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