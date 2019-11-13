Спорткомплекс на территории ТПУ "Некрасовка" в Москве начнут строить в декабре

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство спортивного комплекса с экстрим-парком и катком на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" начнется до конца 2019 года, сообщила в среду пресс-служба Департамента строительства Москвы.

"К строительству спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" мы планируем приступить в этом году. Строительство комплекса по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было включено в адресную инвестиционную программу города Москвы в рамках комплексного развития территории района", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, строительные работы начнутся в декабре, подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке. В спорткомплексе можно будет проводить соревнования районного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию и другим видам спорта. В здании также планируется разместить залы хореографии, ритмической гимнастики, единоборств, а на подземном этаже появится блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта. Объект будет оборудован элементами доступной среды.

Ранее департамент по конкурентной политике Москвы сообщил, что проектом застройки ТПУ "Некрасовка" также предусмотрено создание многофункционального центра, который станет объектом притяжения жителей района и объединит в себе магазины, точки развлечений и общественного питания. ТПУ будет расположен около станции "Некрасовка" Некрасовской линии метро.