Открывшему огонь в столичном метро полицейскому продлили арест до 18 марта

"Выслушав мнение сторон, суд постановил продлить срок содержания под стражей Смирнову до 18 марта 2020 года", - сказала судья.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил арест до 18 марта сотруднику полиции Алексею Смирнову, который открыл стрельбу на станции "Рязанский проспект" в Москве, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия.

Что известно о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"

Ранее следователь попросил продлить арест обвиняемому на этот срок.

Сам Смирнов и его сторона защиты выступали против такого решения.

"Наш подзащитный не собирается скрываться от следствия, он уже давал показания по делу", - сказал его адвокат Александр Самухов.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Смирнов сам сдался сотрудникам СК и полицейским, отдав им свое оружие после трагедии в метро.

Адвокат полицейского Михаил Корчагин во время заседания Пресненского суда Москвы по продлению ареста полицейскому отметил, что Смирнов 39 раз получал поощрения от руководства.

"Хочу обратить внимание суда, что Смирнов 39 раз поощрялся своим начальством, такие сведения содержатся в официальном ответе УВД на Московском метрополитене на наше обращение туда. При этом данных о том, что он привлекался к дисциплинарной ответственности, нам не предоставили", - сказал защитник.

Он также представил суду справки о том, что его подзащитный не состоит на учете нарколога и психиатра.