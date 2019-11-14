Москвичи могут отслеживать показатели по услугам ЖКХ в личном кабинете на сайте мэрии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут следить за показаниями потребления воды и электричества, а также вносить данные по счетчикам онлайн в личном кабинете портала mos.ru с помощью виджета "Коммунальные услуги". Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"При помощи виджета горожане передают показания водо- и электросчетчиков прямо в личном кабинете. Новая функция позволит жителям следить за тем, как потребляются ресурсы в квартире. Те, кто планирует длительный отпуск или командировку, смогут также вносить данные приборов учета воды на два месяца вперед, исходя из среднего значения за всю историю показаний", - рассказали порталу в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что в личном кабинете пользователи могут посмотреть историю показаний приборов учета воды за три предыдущих и текущий месяц. Кроме того, при необходимости можно указать усредненные данные за два будущих месяца. Москвичи также могут просматривать последние отправленные данные по расходу электроэнергии. После обновления пользователи увидят номер счетчика, срок действия результатов их поверки, а также информацию о действующем тарифе.

При этом на портале напомнили, что при отсутствии показаний за срок более трех месяцев, расчет будет производиться по нормативам. В таких случаях итоговая сумма, как правило, превышает среднемесячные показатели.