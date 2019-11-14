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В Москве ежегодно выявляется около 20 тыс. новых случаев сахарного диабета

Всего, по данным за 2018 год, в России насчитывается порядка 4,9 млн пациентов с установленным диагнозом сахарного диабета

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Число вновь выявленных больных сахарным диабетом в Москве каждый год увеличивается на 3-4%, иными словами, появляется около 20 тыс. новых пациентов. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук Михаил Анциферов по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом.

"В Москве всего 370 тыс. больных диабетом всех типов. По данным [эпидемиологического исследования] Nation, распространенность сахарного диабета второго типа около 5,8%, а если считать только регистрируемых пациентов, то это 3,8%, - отмечает Анциферов. - Каждые 15-20 лет число больных сахарным диабетом удваивается. В Москве каждый год этих больных становится на 3-4% больше. Бывают годы, когда это и 5%. То есть около 20 тыс. вновь выявленных больных, которых нужно поставить на диспансерный учет, назначить соответствующее лечение, снабдить препаратами, средствами самоконтроля".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ, всего, по данным за 2018 год, в России насчитывается порядка 4,9 млн пациентов с установленным диагнозом сахарного диабета. В частности, с впервые в жизни установленным диагнозом в прошлом году было зарегистрировано 369590 человек. Однако, как отмечает эксперт, основная проблема в том, что заболевание может протекать в недиагностированной форме и ни сам пациент, ни врач могут не знать о его наличии.

"По данным исследования Nation, в РФ на одного пациента с установленным диагнозом сахарного диабета второго типа приходится один пациент с невыявленным диагнозом - соотношение один к одному. <...> В Москве - два к одному (выявленного и невыявленного сахарного диабета - прим. ТАСС). Поэтому, если В Москве зарегистрировано 370 тыс. больных, то реально у нас порядка 550 тыс. больных сахарным диабетом", - пояснил Анциферов.

Предшествует сахарному диабету такое состояние как предиабет. Эндокринолог отмечает, что в России около 19% населения имеют предиабет, в Москве - 23%. "Если мы возьмем всех больных диабетом и предиабетом, то в России будет 20-25 млн. пациентов", - добавил он.

Факторы риска и симптомы

Сахарный диабет бывает двух типов. Первый - ранее назывался сахарным диабетом молодых, инсулинорезистентный диабет. Как правило возникает в возрасте до 20 лет, очень быстро развивается и требует заместительной инсулинотерапии с самого начала лечения. На его долю приходится 5-7% от общего количества больных.

"Второй - диабет второго типа. Он назывался раньше диабетом пожилых, диабет тучных. Возникал в возрасте после 40 лет. Сейчас стал молодеть: в молодом и даже детском возрасте тоже иногда встречается. У него более плавное начало, признаки и симптомы нарастают постепенно. Основой лечения являются сахароснижающие препараты, а в дальнейшем на каком-то этапе может применяться и инсулинотерапия", - пояснил Анциферов.

Факторами риска развития предиабета и сахарного диабета являются малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, ожирение и действие хронического стресса, особенно для жителей мегаполиса. "К признакам сахарного диабета относятся сухость во рту, жажда, обильное мочеиспускание, повышенная постоянная утомляемость, слабость, плохое заживление ранок, порезов. Они могут появится в любом возрасте, - рассказал эндокринолог. - Ожирение - фактор риска сахарного диабета второго типа. Лишь треть москвичей имеют нормальную массу тела, а 70% - избыточную массу тела и ожирение. Все они находятся в группе риска".

По словам Анциферова, в пожилом возрасте симптомы менее выражены и неспецифичны, такие как постоянная утомляемость и слабость. Чаще всего люди их связывают с возрастными изменениями, а не с болезнью. "Самое главное: если вам за 40 лет, если у вас есть избыточная масса тела, вы физически не активны - рекомендуется раз в год сходить в поликлинику и проверить уровень сахара в крови натощак. Но если вдруг появились симптомы диабета, симптомы повышенного сахара, то нужно немедленно обращаться к врачу", - добавил он.

Для профилактики заболевания и выхода из состояния предиабета врач рекомендует вести здоровый образ жизни - повысить уровень физической активности, рационально питаться, снизить избыточную массу тела.

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